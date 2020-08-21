Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции

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Российский лидер Владимир Путин поручил кабмину обеспечить оформление вступления России в Международную организацию по миграции в порядке, который предусмотрен уставом Международной организации по миграции.
Путин дал поручения о вступлении в Международную организацию по миграции
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

Соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.

Ответственным по поручению назначен российский премьер Михаил Мишустин, доклад необходимо предоставить до 1 декабря 2020 года.

Также Путин поручил МВД России, МИД России, Минздраву России, Минтруду России обеспечить эффективное участие России в работе Международной организации по миграции с учётом национальных интересов страны.

Ответственными назначены главы соответствующих министерств, доклад необходимо предоставить до 15 февраля 2021 года, далее ежегодно.

Ранее замглавы Совбеза Дмитрий Медведев в ходе совещания «Об актуальных проблемах обеспечения правопорядка в период преодоления последствий эпидемии коронавируса» допустил изменение порядка предоставления права на въезд трудовых мигрантов в Россию.

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