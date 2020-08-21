В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 6 сентября

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал документ, которым продлил режим повышенной готовности, введённый в регионе в связи с коронавирусной инфекцией, до 6 сентября.

«Распоряжение о продлении режима повышенной готовности подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы главы региона.

Отмечается, что, «согласно документу, режим повышенной готовности продлён до 6 сентября 2020 года».

«Для граждан старше 65 лет продолжает действовать рекомендация по соблюдению самоизоляции. Решение даёт возможность продления больничных листов для данной возрастной категории», — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 августа подписал постановление, продлевающее срок самоизоляции для пожилых людей и для тех, кто страдает хроническими заболеваниями.