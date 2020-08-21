На Ставрополье власти продлили режим самоизоляции для пожилых

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров 20 августа подписал постановление, которое продлевает срок самоизоляции для пожилых и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Об этом сообщает pobeda26.ru.

Согласно постановлению, граждане старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями должны оставаться дома до 3 сентября включительно. Им разрешается выходить на улицу по ограниченным причинам, например, чтобы выгулять собаку или сходить в магазин. Исключение делается для тех, кто работает в органах власти и чьё присутствие на рабочем месте критически необходимо.

Также постановление губернатора предписывает всем, кто прибывает на Ставрополье воздушным транспортом, при ухудшении самочувствия оставаться дома и вызывать врача, но не посещать медучреждения.

Ранее стало известно, что в Московской области с понедельника, 24 августа, снимается режим самоизоляции для жителей региона старше 65 лет.