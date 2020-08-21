МВД Белоруссии рассказало о проверке обращений об исчезновении граждан

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МВД Белоруссии сообщило, что с 9 августа в органы внутренних дел республики поступили сотни обращений и заявлений о безвестном исчезновении граждан, почти все эти заявления обработаны.
МВД Белоруссии рассказало о проверке обращений об исчезновении граждан
  • Reuters

Отмечается, что большинство обратившихся связывают исчезновения с задержанием участников массовых беспорядков.

«Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков», — заявили в министерстве.

В МВД добавили, что заявления продолжают поступать, «пусть и не так активно».

По итогам проверки было установлено, что некоторые граждане отбывают административный арест за противоправные действия. В сообщении говорится, что «значительная часть заявленных граждан уехали на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив».

«Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе», — указано в сообщении.

Ранее в Бресте и Брестской области задержаны десять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках 10—11 августа.

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