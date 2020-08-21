МВД Белоруссии рассказало о проверке обращений об исчезновении граждан
- Reuters
Отмечается, что большинство обратившихся связывают исчезновения с задержанием участников массовых беспорядков.
«Сотрудники подразделений уголовного розыска страны круглосуточно работают с подобными обращениями и заявлениями. Почти все из них в данный момент, 21 августа, обработаны, осталось несколько десятков», — заявили в министерстве.
В МВД добавили, что заявления продолжают поступать, «пусть и не так активно».
По итогам проверки было установлено, что некоторые граждане отбывают административный арест за противоправные действия. В сообщении говорится, что «значительная часть заявленных граждан уехали на заработки или на отдых за границу, никого не предупредив».
«Большинство граждан из проверенных задерживались правоохранителями, но на момент проверки были освобождены и немало удивлены, что кто-то разместил их данные в общем доступе», — указано в сообщении.
Ранее в Бресте и Брестской области задержаны десять человек по подозрению в участии в массовых беспорядках 10—11 августа.