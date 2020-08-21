Вузы Волгоградской области перейдут на смешанный формат обучения
- © РИА Новости / Евгений Одиноков
Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.
Лекции будут проводиться дистанционно. Очно студентам разрешат посещать лабораторные и практические занятия, для которых предусмотрены индивидуальные помещения.
В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на входе в вузы и общежития будет организована термометрия, а в аудиториях станут проводить влажную уборку до и после занятий.
Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.