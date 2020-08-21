Вузы Волгоградской области перейдут на смешанный формат обучения

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На заседании совета ректоров вузов Волгоградской области принято решение перейти с 1 сентября на смешанный формат обучения.
Вузы Волгоградской области перейдут на смешанный формат обучения
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

Об этом сообщает Novostivolgograda.ru.

Лекции будут проводиться дистанционно. Очно студентам разрешат посещать лабораторные и практические занятия, для которых предусмотрены индивидуальные помещения.

В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, на входе в вузы и общежития будет организована термометрия, а в аудиториях станут проводить влажную уборку до и после занятий.

Ранее, как сообщала НСН, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко прокомментировала ситуацию с началом учебного года.

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