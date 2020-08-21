СМИ: Выпивший средство для очистки труб ребёнок госпитализирован в Подмосковье

В Московской области двухлетний мальчик попал в больницу после того, как выпил средство для очистки труб.

Как сообщил телеканалу «360» источник в правоохранительных органах, у ребёнка диагностирован химический ожог рта, глотки и пищевода.

Медики из детской больницы, куда был доставлен ребёнок, сообщили в полицию, что днём 20 августа к ним из Балашихи поступил двухлетний мальчик с подозрением на отравление щёлочью и ожогами рта, глотки и пищевода.

Его мать сообщила, что ребёнок самостоятельно выпил жидкость.

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку всех обстоятельств инцидента.

Ранее RIA56 сообщало, что в Оренбургской области в больницу был доставлен 11-летний ребёнок, проглотивший пятирублёвую монету.