В крепости Керчь обезвредили 87 боеприпасов за сутки

Специалисты МЧС за сутки нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.

Об этом сообщает газета «Известия».

Расчисткой территории занимаются сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Сапёры начали работу около месяца назад. Всего задействованы 22 человека.

Обследовано свыше 15 га внутри и вокруг крепости. Обнаружено около 1,3 тыс. взрывоопасных предметов.

Снаряды и бомбы остались на этой территории со времён Великой Отечественной войны. В мае 1942 года в районе крепости шли ожесточённые бои.

Ранее агентство «Крыминформ» сообщало, что на территории крепости Керчь за год обезвредили 5,6 тыс. снарядов.