На территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тысячи снарядов за год

За год на территории крепости Керчь в Крыму обезвредили 5,6 тыс. снарядов и боеприпасов времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«Отряд центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории крепости Керчь. Только за последний год была обследована территория общей площадью 52 га», — заявили в ведомстве.

Также стало известно, что в Калининградской области обезвредили 16 взрывоопасных предметов времён войны. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное МЧС.

Боеприпасы были найдены в Калининграде, а также в Гурьевском и Зеленоградском городских округах.

Ранее сообщалось, что в двух районах Санкт-Петербурга обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.