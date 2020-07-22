На территории крепости Керчь обезвредили 5,6 тысячи снарядов за год
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«Отряд центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» МЧС России прибыл в Республику Крым для проведения пиротехнических работ на территории крепости Керчь. Только за последний год была обследована территория общей площадью 52 га», — заявили в ведомстве.
Также стало известно, что в Калининградской области обезвредили 16 взрывоопасных предметов времён войны. Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на региональное МЧС.
Боеприпасы были найдены в Калининграде, а также в Гурьевском и Зеленоградском городских округах.
Ранее сообщалось, что в двух районах Санкт-Петербурга обезвредили боеприпасы времён Великой Отечественной войны.