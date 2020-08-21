В Минздраве опровергли возможность предзаказа вакцины от коронавируса

Сообщения о возможности купить или заранее заказать вакцину от коронавируса не соответствуют действительности, заявил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Все предложения о предзаказе и продаже вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции Гам-КОВИД-Вак, разработанной НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России, не соответствуют действительности», — цитирует ТАСС пресс-службу Минздрава.

Ранее заместитель директора центра имени Гамалеи по научной работе Денис Логунов заявил, что вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 в настоящее время производят на четырёх площадках.

Также НИЦЭМ имени Гамалеи опубликовал инструкцию к вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 Гам-КОВИД-Вак (торговая марка «Спутник V»). Срок годности вакцины составляет шесть месяцев.