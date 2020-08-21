Краснов взял под контроль вопросы жилищных прав детей-сирот
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- РИА Новости
«На начало текущего года более 180 тыс. граждан указанной категории не реализовали право на получение жилья. В ряде регионов страны ожидание квартир затягивается на несколько лет», — заявили в ведомстве.
Краснов поручил прокурорам субъектов Федерации принять в связи с этим исчерпывающие меры.
В частности, необходимо проверить достоверность учёта лиц, нуждающихся в жилых помещениях, достаточность и своевременность мер, принимаемых уполномоченными органами по обеспечению их жильём, полноту освоения и законность расходования бюджетных средств, выделяемых на эти цели.
«Особое внимание прокурорами будет уделено вопросам соответствия предоставляемого жилья установленным законодательством требованиям», — добавили в Генпрокуратуре.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Подмосковье рассказали о ходе работы по обеспечению детей-сирот жильём в 2020 году.