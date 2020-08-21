Военные медики провели учения в Крыму

Военнослужащие подразделения медицинского обеспечения армейского корпуса Черноморского флота провели специальное учение на межвидовом полигоне Опук в Республике Крым.

Об этом пишет «Крыминформ» со ссылкой на сообщение отдела информационного обеспечения ЧФ.

«В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи поиска и эвакуации условно раненых военнослужащих с линии огневого соприкосновения с условным противником. Все силы и средства медицинского обеспечения отработали вопросы взаимодействия и эвакуацию «раненых» с переднего края ведения обороны в медицинский пункт», — говорится в сообщении.

Данное учение прошло в рамках специального учения по материально-техническому обеспечению, которое проводится на юге России одновременно на 25 полигонах. Всего привлечено более двух тысяч военнослужащих ЮВО и около 250 единиц техники.

Ранее сообщалось о том, что российские и сирийские военные провели совместные тактические учения в Сирии.