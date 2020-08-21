В Ижевске отпразднуют День флага
- © Владимир Астапкович
- РИА Новости
Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу администрации города.
В программе праздника: концерт, мастер-классы по национальным танцам, межнациональный танцевальный хоровод, велопробег.
Празднующие развернут огромное полотно российского триколора размером 9 x 20 м и весом свыше 100 кг.
Завершится празднование выступлением артистов Государственного театра оперы и балета Удмуртии им. П.И. Чайковского.
В июне «Реальное время» сообщило, что в честь дня России на телебашнях в Казани и Нижнекамске появился российский триколор.