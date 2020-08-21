В Петербурге рассказали о ходе расследования дела о продаже оружия через интернет

В Петербурге подозреваемого в сбыте оружия через интернет мужчину заключили под стражу.

Об этом сообщают «Невские новости» со ссылкой на объединённую пресс-службу судов Петербурга.

Подозреваемый в сбыте оружия Денис Пилипенко предстал перед судом, однако, вины своей не признал. Его заключили под стражу до 16 октября.

Пилипенко задержали 18 августа. Его подозревают в том, что примерно с 2017 года он и несколько неизвестных действовали в составе преступной группы. Они приобретали, хранили и сбывали нарезное огнестрельное оружие и части к нему, которые производили в США. Пилипенко мог через интернет и лично продавать незаконный товар.

В начале августа стало известно о спецоперации, в ходе которой ФСБ задержала в пяти российских регионах 25 подпольных оружейников, выявила 12 мастерских.