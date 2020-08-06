ФСБ провела операцию против подпольных оружейников в пяти регионах

ФСБ в ходе спецоперации задержала в пяти российских регионах 25 подпольных оружейников, выявила 12 мастерских. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

«В пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны», — приводит ТАСС сообщение.

Как отмечается, была прекращена деятельность 12 нелегальных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.

Спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях.

«Из незаконного оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия», — заявили в ведомстве.

3 августа в ФСБ сообщили о проведении крупнейшей операции по пресечению деятельности подпольных оружейников.

Так, в 12 регионах были задержаны 42 человека.