ФСБ провела операцию против подпольных оружейников в пяти регионах
- РИА Новости
«В пяти регионах пресечена деятельность 25 лиц, причастных к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, к изготовлению боеприпасов в подпольных мастерских и их сбыту на территории страны», — приводит ТАСС сообщение.
Как отмечается, была прекращена деятельность 12 нелегальных мастерских по модернизации оружия и производству патронов.
Спецоперация проводилась в Москве, Санкт-Петербурге, Белгородской, Тюменской и Челябинской областях.
«Из незаконного оборота изъято 116 единиц боевого и гражданского с восстановленными боевыми свойствами огнестрельного оружия», — заявили в ведомстве.
3 августа в ФСБ сообщили о проведении крупнейшей операции по пресечению деятельности подпольных оружейников.
Так, в 12 регионах были задержаны 42 человека.