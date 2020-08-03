В 12 регионах России задержаны более 40 подпольных оружейников

ФСБ России провела крупнейшую спецоперацию по пресечению деятельности подпольных оружейников, в 12 регионах задержаны 42 человека, передаёт ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ведомства.

Задержания произведены совместно с МВД и «Росгвардией». По данным спецслужбы, задержанные причастны к модернизации гражданских образцов оружия в боевые аналоги, изготовлению боеприпасов и их сбыту в различных субъектах.

Как отмечается, в ходе операции выявлены 22 подпольные мастерские, оснащённые в том числе 3D-принтерами и станками с числовым программным управлением.

В июне ФСБ изъяла почти 200 стволов и гранат у подпольных оружейников в нескольких российских городах, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге.