Кузнецова рассказала о ситуации с российскими детьми в Сирии

Новую группу российских детей готовят к вывозу на родину из сирийских лагерей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.

«Сейчас собирается новая группа детей уже непосредственно из лагерей. Когда прибудем в лагерь Аль-Холь, узнаем, сколько их будет. Наш акцент в следующий выезд будет на больных детях, потому что их состояние критическое, это нужно делать срочно, как можно скорее», — сказала Кузнецова.

18 августа самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.