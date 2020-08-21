Кузнецова рассказала о ситуации с российскими детьми в Сирии
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«Сейчас собирается новая группа детей уже непосредственно из лагерей. Когда прибудем в лагерь Аль-Холь, узнаем, сколько их будет. Наш акцент в следующий выезд будет на больных детях, потому что их состояние критическое, это нужно делать срочно, как можно скорее», — сказала Кузнецова.
18 августа самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.