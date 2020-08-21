Кузнецова рассказала о ситуации с российскими детьми в Сирии

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Новую группу российских детей готовят к вывозу на родину из сирийских лагерей, сообщила ТАСС уполномоченный по правам ребёнка при президенте России Анна Кузнецова.
Кузнецова рассказала о ситуации с российскими детьми в Сирии
  • © РИА Новости / Алексей Куденко

«Сейчас собирается новая группа детей уже непосредственно из лагерей. Когда прибудем в лагерь Аль-Холь, узнаем, сколько их будет. Наш акцент в следующий выезд будет на больных детях, потому что их состояние критическое, это нужно делать срочно, как можно скорее», — сказала Кузнецова.

18 августа самолёт Минобороны России, забравший 26 российских детей из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

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