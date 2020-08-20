Аксёнов прокомментировал заявления Зеленского о Крыме

Глава Крыма Сергей Аксёнов прокомментировал заявления украинского президента Владимира Зеленского о планах вернуть полуостров в состав Украины.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Само словосочетание «возвращение Крыма», которое украинские политики повторяют чуть ли не ежедневно начиная с марта 2014 года, уже пора вносить в политический словарь как термин, обозначающий пустое и бессмысленное прожектёрство, ритуальные пропагандистские заклинания, подменяющие реальную политику», — заявил Аксёнов.

Также он добавил, что риторика и поведение Зеленского в отношении Крыма «до мелочей повторяют» действия бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Ранее Зеленский во время поездки в Херсонскую область заявил, что Крым «обязательно вернётся» в состав Украины.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос о Крыме закрыт.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.