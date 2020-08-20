В Карелии обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны

У озера Верхний Верман в лесу под Кандалакшей обезвредили снаряд времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

Боеприпас нашли в непосредственной близости от трассы Кандалакша — пункт пропуска «Салла». До прибытия взрывотехников проводилось постоянное наблюдение. Данные передали в межмуниципальный отдел МВД.

19 августа снаряд ликвидировали.

Ранее «Крыминформ» сообщал, что сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с середины июля обезвредили на территории крепости Керчь почти 1,4 тыс. взрывоопасных предметов.