Спасатели обезвредили почти 1,4 тысячи взрывоопасных предметов в крепости Керчь за месяц
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.
«На сегодняшний день группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 149 500 кв. метров, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 79 500 кв. метров», — заявили в ведомстве.
Как напомнили спасатели, разминирование крепости от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны проводится ежегодно.
Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён войны.