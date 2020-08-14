Спасатели обезвредили почти 1,4 тысячи взрывоопасных предметов в крепости Керчь за месяц

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Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с середины июля обезвредили на территории крепости Керчь почти 1,4 тыс. взрывоопасных предметов.
Спасатели обезвредили почти 1,4 тысячи взрывоопасных предметов в крепости Керчь за месяц
  • © ГУ МЧС по Крыму

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

«На сегодняшний день группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 149 500 кв. метров, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 79 500 кв. метров», — заявили в ведомстве.

Как напомнили спасатели, разминирование крепости от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны проводится ежегодно.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён войны.

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