Спасатели обезвредили почти 1,4 тысячи взрывоопасных предметов в крепости Керчь за месяц

Сотрудники центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер» с середины июля обезвредили на территории крепости Керчь почти 1,4 тыс. взрывоопасных предметов.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Крыму.

«На сегодняшний день группой ручной очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 149 500 кв. метров, группой механической очистки проведено обследование территории с нарастающим итогом 79 500 кв. метров», — заявили в ведомстве.

Как напомнили спасатели, разминирование крепости от взрывоопасных предметов времён Великой Отечественной войны проводится ежегодно.

Ранее «Юга.ру» сообщали, что в Краснодарском крае обезвредили боеприпасы времён войны.