За сутки 71 российский военный выздоровел после коронавируса

За прошедшие сутки 71 российский военный выздоровел после коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.

«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 215 человек», — заявили в оборонном ведомстве.

При этом общее число выздоровевших среди гражданского персонала Минобороны увеличилось до 1197.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки.