За сутки 71 российский военный выздоровел после коронавируса
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны России.
«Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 10 215 человек», — заявили в оборонном ведомстве.
При этом общее число выздоровевших среди гражданского персонала Минобороны увеличилось до 1197.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу проверил работу многофункционального медицинского центра в Петропавловске-Камчатском, который был возведён в рекордно короткие сроки.