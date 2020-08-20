Россия с 20 августа разрешает полёты за рубеж ещё из трёх городов: Казани, Калининграда и Новосибирска.

«В соответствии с решением Правительства Российской Федерации в перечень пунктов, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются: Казань, Калининград и Новосибирск. Полёты российских и иностранных авиакомпаний могут осуществляться с 20 августа», — говорится в сообщении Росавиации.

Россия возобновила регулярное международное воздушное сообщение с рядом государств 1 августа.

Полёты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и города Турции.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому перечень субсидируемых авиарейсов будет увеличен на 138 маршрутов.