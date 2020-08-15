Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба правительства.
«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», — заявили в кабмине.
В правительстве уточнили, что «речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами».
В документе указывается, что приоритет на субсидии будет у авиакомпаний, использующих современные российские самолёты.
Ранее Росавиация подготовила и направила на межведомственное согласование предложения о продлении периода предоставления субсидий авиакомпаниям.