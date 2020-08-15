Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов

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Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому перечень субсидируемых авиарейсов будет увеличен на 138 маршрутов.
Правительство расширило перечень субсидируемых авиарейсов
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба правительства.

«Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается на 138 позиций», — заявили в кабмине.

В правительстве уточнили, что «речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами».

В документе указывается, что приоритет на субсидии будет у авиакомпаний, использующих современные российские самолёты.

Ранее Росавиация подготовила и направила на межведомственное согласование предложения о продлении периода предоставления субсидий авиакомпаниям.

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