В Ульяновске поздравили 101-летнего ветерана в преддверии годовщины Курской битвы

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В Ульяновске в преддверии дня разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве поздравляют ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них — 101-летний Степан Артёмов.
В Ульяновске поздравили 101-летнего ветерана в преддверии годовщины Курской битвы
  • ©ulmeria.ru

Об этом сообщает mosaica.ru.

Артёмов родился в 1919 году в селе Большая Кандарать Ульяновской области. С 1939 по 1946 год служил в рядах Красной армии. Принимал участие в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади.

Имеет медали «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны II степени.

Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.

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