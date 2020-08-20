В Ульяновске поздравили 101-летнего ветерана в преддверии годовщины Курской битвы
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Об этом сообщает mosaica.ru.
Артёмов родился в 1919 году в селе Большая Кандарать Ульяновской области. С 1939 по 1946 год служил в рядах Красной армии. Принимал участие в параде 7 ноября 1941 года на Красной площади.
Имеет медали «За оборону Москвы», «За взятие Варшавы», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», а также орден Отечественной войны II степени.
Ранее URA.RU сообщало, что военнослужащие Центрального военного округа провели онлайн-парад для 95-летнего ветерана Михаила Чечулина в Екатеринбурге.