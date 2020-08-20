Российские моряки начали тренировки в рамках подготовки к конкурсу «Кубок моря — 2020»

В пункте базирования кораблей ВМС Азербайджана российские моряки начали тренировки в рамках подготовки к международному конкурсу «Кубок моря — 2020».

Об этом сообщает телеканал «Звезда».

На данном этапе тренировок участники должны выработать тактику прохождения дистанции на спасательном плоту, отработать порядок надевания спасательных гидрокостюмов.

«Кубок моря — 2020» будет проходить на территории военно-морской базы Пута ВМС Азербайджана с 24 августа по 4 сентября.

Ранее интернет-газета «Новый Севастополь» сообщила, что артиллерийские подразделения армейского корпуса Черноморского флота провели боевые стрельбы из ракетных систем залпового огня на межвидовом полигоне Опук в Крыму.