В Крыму арестовали обвиняемого в участии в украинском НВФ

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Киевский районный суд Симферополя арестовал обвиняемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана», сообщается на сайте суда.

«Суд постановил избрать в отношении А., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК, меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 17 октября 2020 года», — говорится в сообщении.

Фигурант был задержан сотрудниками УФСБ 19 августа. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. 

По данным ведомства, в 2016 году мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды НВФ, в составе которого прошёл обучение обращению с огнестрельным оружием.

Впоследствии он вернулся на полуостров, продолжив поддерживать контакты с НВФ и осуществлять свою преступную деятельность в батальоне.

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