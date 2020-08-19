Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в украинском НВФ

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Подозреваемого в участии в украинском незаконном вооружённом формировании (НВФ) «Батальон им. Н. Челебиджихана» задержали в Крыму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального управления ФСБ.
Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в украинском НВФ
  • РИА Новости

Как отмечается, 19 августа по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия.

«В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.

Установлено, что в 2016 году мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды НВФ, в составе которого прошёл обучение обращению с огнестрельным оружием.

В его функциональные обязанности входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинской погранслужбе при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска.

Отмечается, что впоследствии он вернулся на полуостров, продолжив поддерживать контакты с НВФ и свою преступную деятельность в батальоне.

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