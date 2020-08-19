Жителя Крыма задержали по подозрению в участии в украинском НВФ
- РИА Новости
Как отмечается, 19 августа по адресам проживания и регистрации фигуранта уголовного дела проведены следственные действия.
«В настоящий момент подозреваемый задержан. Ему грозит до 15 лет лишения свободы», — говорится в сообщении.
Установлено, что в 2016 году мужчина выехал на территорию Украины, где вступил в ряды НВФ, в составе которого прошёл обучение обращению с огнестрельным оружием.
В его функциональные обязанности входило осуществление охраны расположения батальона, содействие украинской погранслужбе при совместных патрулированиях пограничной зоны, проверка лиц и автотранспортных средств на пунктах пропуска.
Отмечается, что впоследствии он вернулся на полуостров, продолжив поддерживать контакты с НВФ и свою преступную деятельность в батальоне.