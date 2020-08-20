В Роскачестве дали советы по борьбе с телефонными мошенниками

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов дал советы по борьбе с телефонными мошенниками.

В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» он заявил, что мнение об опасности ответов «да» или «нет» на звонки с неизвестных номеров, поскольку запись может быть использована злоумышленниками, скорее миф, чем правда.

«Опасно, если вы скажете мошенникам своё кодовое слово. С его помощью злоумышленники могут звонить в банк и проводить манипуляции с деньгами. Если есть какие-то сомнения, то лучше решать такие вопросы не когда вам кто-то звонит, а когда вы сами звоните», — заявил Куканов.

По его словам, в случае сомнений нужно прервать разговор и перезвонить по номеру, указанному на карте.

Он также рекомендовал внимательно отнестись к выбору мобильного приложения по блокировке нежелательных звонков.

Ранее Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion, занимающегося кибербезопасностью, в беседе с НСН прокомментировал идею разработки технологии цифрового отпечатка звонка для борьбы с телефонными мошенниками.