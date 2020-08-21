В Московской области подвели итоги сдачи ЕГЭ
- РИА Новости
Об этом телеканалу «360» рассказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.
«В Подмосковье подвели окончательные итоги экзаменационной кампании. По результатам основного и дополнительного периодов ЕГЭ в регионе 805 стобалльных результатов, среди них 200 баллов набрали 48 человек и четыре выпускницы набрали 300 баллов сразу по трём предметам», — рассказала Ирина Каклюгина.
Министр отметила, что в этом году показатели превысили прошлогодние почти в два раза. В прошлом году выпускники получили 486 стобалльных результатов.
По словам министра, педагоги, подготовившие стобалльников, а также дети, набравшие 100 баллов по двум и более предметам, получат по 100 тыс. рублей.