В Красноярском крае рассказали о ситуации с лесными пожарами

В Красноярском крае площадь лесных пожаров увеличилась до 53,6 тыс. га. На территории края действуют 79 лесных пожаров.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на официальный портал Красноярского края и Лесопожарный центр региона.

«Очаги возгораний зарегистрированы в Богучанском, Эвенкийском, Тасеевском, Туруханском, Мотыгинском, Кежемском и Северо-Енисейском районах. К местам возгораний авиацией оперативно доставлены бойцы лесного спецназа», — сказано в сообщении.

За минувшие сутки было ликвидировано 13 пожаров на площади 1,4 тыс. га, в тушении задействовали более 1,2 тыс. человек и 128 единиц техники, доставку сил и средств к местам возгораний осуществляли 18 воздушных судов.

По предварительным данным, пожары возникли из-за сухих гроз и по вине населения.

В регионе действует режим ЧС.

Ранее в МЧС предупредили об ухудшении обстановки с лесными пожарами в девяти российских регионах.