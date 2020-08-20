В МЧС предупредили об ухудшении обстановки с лесными пожарами в регионах

На территории девяти российских регионов на этой неделе ожидается ухудшение ситуации с природными пожарами. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.