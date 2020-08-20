В МЧС предупредили об ухудшении обстановки с лесными пожарами в регионах

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На территории девяти российских регионов на этой неделе ожидается ухудшение ситуации с природными пожарами. Об этом заявили во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

«Повышенная вероятность ухудшения параметров обстановки, связанной с природными пожарами, прогнозируется на территории западной части Республики Саха (Якутия), юге Красноярского края, в Иркутской, Томской, Астраханской, Ростовской, Волгоградской областях, Республике Крым и Краснодарском крае», — приводит РИА Новости сообщение.

Ранее издание sova.info предупредило о высокой пожарной опасности лесов с 18 по 21 августа в Самарской области.

12 августа заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко заявил, что в 2020 году предусмотрено восстановление 1,1 млн га площадей.

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