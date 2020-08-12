В Рослесхозе рассказали о работе по восстановлению лесов

Заместитель министра природных ресурсов и экологии России, руководитель Федерального агентства лесного хозяйства Сергей Аноприенко заявил, что в 2020 году предусмотрено восстановление 1,1 млн га площадей. Работы уже проведены на площади примерно 350 тыс. га.

«Проблем с выполнением поставленных в этом году задач не ожидается. Весенние работы по восстановлению леса продолжались в установленные сроки лесопосадочного сезона. Сотрудники лесных хозяйств придерживались рекомендаций по профилактике распространения коронавируса», — заявил Аноприенко в беседе с «Российской газетой».

Больше всего лесов в 2020 году должно быть восстановлено в Сибирском, Северо-Западном и Дальневосточном федеральных округах.

Ранее ОТР сообщало, что в Хабаровском крае начались работы по восстановлению лесов, которые погибли при пожарах или были вырублены.