Минпросвещения начнёт реализацию проекта по патриотическому воспитанию

Министерство просвещения России намерено в 2021 году начать реализацию федерального проекта, который направлен на патриотическое воспитание россиян.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Тема воспитания обозначена в указе президента о национальных целях развития до 2030 года. Министерством по поручению президента России разрабатывается федеральный проект «Патриотическое воспитания граждан России», который начнёт свою реализацию со следующего года», — заявил министр в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребёнка в регионах России.

Ранее директор Пискарёвского мемориального кладбища Евгений Панкевич, говоря о планах по его развитию, заявил, что «это в первую очередь работа с молодёжью в части патриотического воспитания, активное взаимодействие с различными организациями».