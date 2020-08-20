Минпросвещения начнёт реализацию проекта по патриотическому воспитанию

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Министерство просвещения России намерено в 2021 году начать реализацию федерального проекта, который направлен на патриотическое воспитание россиян.
Минпросвещения начнёт реализацию проекта по патриотическому воспитанию
  • РИА Новости

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на министра просвещения Сергея Кравцова.

«Тема воспитания обозначена в указе президента о национальных целях развития до 2030 года. Министерством по поручению президента России разрабатывается федеральный проект «Патриотическое воспитания граждан России», который начнёт свою реализацию со следующего года», — заявил министр в ходе всероссийского совещания уполномоченных по правам ребёнка в регионах России.

Ранее директор Пискарёвского мемориального кладбища Евгений Панкевич, говоря о планах по его развитию, заявил, что «это в первую очередь работа с молодёжью в части патриотического воспитания, активное взаимодействие с различными организациями».

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