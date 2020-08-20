В Удмуртии выявлено ещё 27 случаев коронавируса

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В Удмуртии за минувшие сутки лабораторно подтвердили ещё 27 случаев коронавирусной инфекции.
В Удмуртии выявлено ещё 27 случаев коронавируса
  • Reuters

Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на данные регионального оперативного штаба.

«Диагноз подтвердился у 14 жителей Ижевска, пяти жителей Сарапула, по два случая зарегистрировано в Завьяловском, Вавожском районах, по одному случаю — в Можге, Алнашском, Игринском, Камбарском районах», — говорится в сообщении ведомства.

Общее число заболевших — 2903 человека, 2386 пациентов выздоровели, скончались 56 человек.

Ранее телеканал «Москва 24» сообщал о ситуации с коронавирусом в Подмосковье.

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