В Госдуме рассказали об идее субсидирования авиаперелётов для россиян
- Pixabay
Об этом сообщает «Российская газета».
Как отметил Пайкин, комитет работает над инициативами, посвящёнными развитию внутреннего туризма, в том числе по расширению воздушного сообщения между субъектами. Вопросы планируется обсудить на осенней сессии.
«Россия — огромная страна, и, понятное дело, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Поэтому на законодательном уровне необходимо закрепить возможность, скажем, раз в год частично субсидировать перелёт каждого гражданина России внутри страны», — уточнил депутат.
По его словам, это позволит россиянам посещать новые туристические направления.
Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН оценил ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС.