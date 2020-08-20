В Госдуме рассказали об идее субсидирования авиаперелётов для россиян

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Борис Пайкин предложил субсидировать авиаперелёты по стране раз в год для всех россиян.

Об этом сообщает «Российская газета».

Как отметил Пайкин, комитет работает над инициативами, посвящёнными развитию внутреннего туризма, в том числе по расширению воздушного сообщения между субъектами. Вопросы планируется обсудить на осенней сессии.

«Россия — огромная страна, и, понятное дело, добраться с запада на восток и обратно значительно дороже, чем посетить другую страну. Не каждому россиянину это по карману. Поэтому на законодательном уровне необходимо закрепить возможность, скажем, раз в год частично субсидировать перелёт каждого гражданина России внутри страны», — уточнил депутат.

По его словам, это позволит россиянам посещать новые туристические направления.

Ранее почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько в беседе с НСН оценил ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС.