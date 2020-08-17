В РСТ оценили ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС

Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оценил ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС.

«Туриндустрия с большим нетерпением ждёт открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями, в том числе и европейскими», — заявил он в беседе с НСН.

Что касается бронирования, то, по словам эксперта, лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии, поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать раньше.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с ФАН отметил, что на возобновление организованных поездок россиян в другие страны может повлиять несколько факторов.