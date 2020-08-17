В РСТ оценили ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС

Короткая ссылка
Почётный президент Российского союза туриндустрии Сергей Шпилько оценил ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС.
В РСТ оценили ситуацию с восстановлением авиасообщения с ЕС
  • © Jochen Tack
  • globallookpress.com

«Туриндустрия с большим нетерпением ждёт открытия авиасообщения с традиционными туристскими направлениями, в том числе и европейскими», — заявил он в беседе с НСН.

Что касается бронирования, то, по словам эксперта, лучших гостиниц и номеров не хватает даже после пандемии, поэтому хотя бы предварительное бронирование имеет смысл делать раньше.

Президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев в беседе с ФАН отметил, что на возобновление организованных поездок россиян в другие страны может повлиять несколько факторов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить