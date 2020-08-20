Владельцам объектов недвижимости в России могут разрешить называть их для обозначения на карте

Владельцам объектов недвижимости, которым потребуется собственное наименование на карте, могут разрешить самостоятельно их называть.

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект, разрабатываемый Росреестром.

«Каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН, сможет предложить присвоить наименование объекту недвижимости, зарегистрированному в ЕГРН», — заявили в службе.

Также предложено закрепить механизм голосования при выборе названий для аэропортов, населённых пунктов и других объектов.

Как ожидается, документ успеют разработать и принять до декабря 2021 года.

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