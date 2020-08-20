Владельцам объектов недвижимости в России могут разрешить называть их для обозначения на карте

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Владельцам объектов недвижимости, которым потребуется собственное наименование на карте, могут разрешить самостоятельно их называть.
Владельцам объектов недвижимости в России могут разрешить называть их для обозначения на карте
  • © Natalia Shakhanova
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект, разрабатываемый Росреестром.

«Каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН, сможет предложить присвоить наименование объекту недвижимости, зарегистрированному в ЕГРН», — заявили в службе.

Также предложено закрепить механизм голосования при выборе названий для аэропортов, населённых пунктов и других объектов.

Как ожидается, документ успеют разработать и принять до декабря 2021 года.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке вторичного жилья.

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