Владельцам объектов недвижимости в России могут разрешить называть их для обозначения на карте
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- globallookpress.com
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на законопроект, разрабатываемый Росреестром.
«Каждый собственник, который в таком качестве указан в ЕГРН, сможет предложить присвоить наименование объекту недвижимости, зарегистрированному в ЕГРН», — заявили в службе.
Также предложено закрепить механизм голосования при выборе названий для аэропортов, населённых пунктов и других объектов.
Как ожидается, документ успеют разработать и принять до декабря 2021 года.
Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с Inforeactor дал рекомендации по покупке вторичного жилья.