Эксперт дал рекомендации по покупке вторичного жилья

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал рекомендации по покупке вторичного жилья.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что нет смысла пытаться выжидать самый подходящий момент для приобретения.

«Если ты не профессионал на рынке, то попытки выгадать на нём что-то зачастую приводят к большим потерям. Поэтому профессиональный инвестор может оценивать риски, точки входа и выхода. Он понимает, сколько деньги стоят сейчас и сколько деньги будут стоить потом», — сказал Барсуков.

По его словам, большинство граждан инвесторами не являются, поэтому, если есть жилищная проблема, её нужно решать здесь и сейчас.

Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке.