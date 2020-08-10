Эксперт дал рекомендации по покупке вторичного жилья

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Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков дал рекомендации по покупке вторичного жилья.
Эксперт дал рекомендации по покупке вторичного жилья
  • РИА Новости

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что нет смысла пытаться выжидать самый подходящий момент для приобретения.

«Если ты не профессионал на рынке, то попытки выгадать на нём что-то зачастую приводят к большим потерям. Поэтому профессиональный инвестор может оценивать риски, точки входа и выхода. Он понимает, сколько деньги стоят сейчас и сколько деньги будут стоить потом», — сказал Барсуков.

По его словам, большинство граждан инвесторами не являются, поэтому, если есть жилищная проблема, её нужно решать здесь и сейчас.

Барсуков в беседе с НСН прокомментировал снижение размера первоначального взноса по льготной ипотеке.

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