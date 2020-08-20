Сын погибшего в ДТП увеличил сумму иска к Ефремову до 7,5 млн рублей

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Виталий Захаров, старший сын погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, увеличил сумму иска к артисту на 1 млн рублей — до 7,5 млн рублей. Об этом сообщила его адвокат Татьяна Головкина.
Сын погибшего в ДТП увеличил сумму иска к Ефремову до 7,5 млн рублей
  • РИА Новости

По словам юриста, ей с доверителем «надоело хамство господина Ефремова».

«До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Захаров требовал с Ефремова 6,5 млн рублей.

В свою очередь, вдова, брат и младший сын погибшего в аварии предъявили иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакие деньги не могут возместить потерю близкого человека.

В четверг, 20 августа, ожидается допрос ключевого свидетеля защиты.

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