Сын погибшего в ДТП увеличил сумму иска к Ефремову до 7,5 млн рублей
- РИА Новости
По словам юриста, ей с доверителем «надоело хамство господина Ефремова».
«До прений мы имеем права заявлять новый иск, уточнять исковые требования. Этим и воспользуемся, увеличив сумму исковых требований на 1 млн рублей», — приводит её слова ТАСС.
Ранее Захаров требовал с Ефремова 6,5 млн рублей.
В свою очередь, вдова, брат и младший сын погибшего в аварии предъявили иск на символическую сумму 1 рубль. Согласно заявлению их адвоката, никакие деньги не могут возместить потерю близкого человека.
В четверг, 20 августа, ожидается допрос ключевого свидетеля защиты.