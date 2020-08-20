«Калашников» создал электроверсию мотоцикла Иж-49

Генеральный директор концерна «Калашников» Дмитрий Тарасов в беседе с РИА Новости сообщил, что концерн создал электроверсию мотоцикла Иж-49.

«Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в неё, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них — развитие инфраструктуры», — сообщил Тарасов.

Он заявил, что «электробайк на базе Иж существует».

«Наши конструктора создали электроверсию легендарного Иж-49», — рассказал он.

Тарасов добавил, что «каждый из мотоциклов модели «Иж-49 электро» — тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр».

Также Тарасов сообщил, что предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены.