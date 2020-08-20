«Калашников» создал электроверсию мотоцикла Иж-49
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«Мы изучаем тему электротранспорта, погружаемся в неё, экспериментируем. Как вы понимаете, чтобы этот вид транспорта активно развивался, необходимо преодолеть целый ряд объективных препятствий. И не последнее из них — развитие инфраструктуры», — сообщил Тарасов.
Он заявил, что «электробайк на базе Иж существует».
«Наши конструктора создали электроверсию легендарного Иж-49», — рассказал он.
Тарасов добавил, что «каждый из мотоциклов модели «Иж-49 электро» — тщательно собранная вручную машина, коллекционный экземпляр».
Также Тарасов сообщил, что предварительные испытания малогабаритных автоматов для самообороны «Малыш» завершены.