В петербургском природном заказнике появилась экотропа

В Санкт-Петербурге в природном заказнике «Сестрорецкое болото» появился новый туристический маршрут — экотропа длиной 3,5 км.

Как сообщает kp.ru, 19 августа пешеходы смогли выйти на новый маршрут.

Тропа изготовлена из деревянного настила. На пути встречаются тематические стенды, рассказывающие об особенностях местности, и смотровые площадки.

«Новая экотропа помогает познакомиться с уникальным природным и историческим наследием этой территории. Развитие особо охраняемых природных территорий крайне важно для популяризации экотуризма, культуры и организации мест отдыха для петербуржцев», — заявил глава комитета по природопользованию Денис Беляев.

Площадь всего заказника составляет 1877 га.

Как сообщил ранее портал «Юга.ру», адлерский курорт «Роза Хутор» открыл для туристов новый пеший маршрут, который проходит по южному склону хребта Аибга.