В Мурманской области на закупку противовирусных лекарств выделено более 13 млн рублей

В Мурманской области 13,366 млн рублей выделили на закупку противовирусных препаратов.

Об этом сообщает ­Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.

«При лечении на дому по назначению врача противовирусные лекарства выдаются бесплатно. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо», — уточнили в оперштабе Заполярье.

Такой подход позволяет начать лечение амбулаторных пациентов без потери времени и предупредить осложнённое течение заболевания.

Ранее в беседе с Nation News врач-терапевт рассказала о том, где и когда стоит носить медицинские маски.