В Мурманской области на закупку противовирусных лекарств выделено более 13 млн рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает Nord-News со ссылкой на оперштаб региона.
«При лечении на дому по назначению врача противовирусные лекарства выдаются бесплатно. Ждать результата теста на коронавирус в этом случае больше не надо», — уточнили в оперштабе Заполярье.
Такой подход позволяет начать лечение амбулаторных пациентов без потери времени и предупредить осложнённое течение заболевания.
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