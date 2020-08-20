Эксперт рассказал о правилах безопасности при общении по телефону

Руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Антон Куканов назвал несколько правил безопасности при общении по мобильному телефону.

«Злоумышленники с помощью специальных сервисов IP-телефонии могут подменять номер, который будет выглядеть как номер вашего банка. Чтобы застраховаться от этого, рекомендация одна — при малейших подозрениях прерывайте разговор и самостоятельно перезванивайте по номеру, указанному на обратной стороне карты», — заявил он в интервью агентству «Прайм».

Куканов предупредил об опасности звонков на незнакомые номера: особенно на короткие, городские, с кодом, отличным от +7 и начинающимся на 8-809. Такие номера используются для оказания платных услуг.

Эксперт рекомендует использовать приложения-определители номеров.

«База определителя пополняется за счёт обратной связи пользователей. Мошенники звонят огромному количеству людей и, как правило, используемый ими номер достаточно быстро оказывается помечен как вредоносный», — добавил Куканов.

Ранее эксперт по информационной и компьютерной безопасности Сергей Вакулин в беседе с Nation News дал рекомендации по борьбе с телефонными мошенниками.