Эксперт предупредил об активизации мошенников на фоне коронавируса

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Замруководителя Центра реагирования на инциденты кибербезопасности CERT-GIB Ярослав Каргалев дал рекомендации по защите от мошенников на фоне коронавируса.
Эксперт предупредил об активизации мошенников на фоне коронавируса
  • Pixabay

В беседе с телеканалом «360» специалист отметил, что телефонные мошенники обычно предлагают наиболее актуальные услуги: по рассрочке, кредитным каникулам, пособиям или возврату НДС.

Вторым по популярности видом мошенничества, по его словам, является отправка вредоносных электронных писем с информацией о статистике безработицы или мерах защиты от коронавируса.

«В письмах они прикладывают документы, которые являются вредоносными. Если человек заинтересовался документом, он запускает на своём компьютере вредоносную программу. В итоге злоумышленник получает полный удалённый доступ к компьютеру. В том числе к личным файлам, платёжной информации, вводимых паролях», — пояснил Ярослав Каргалев.

Он подчеркнул, что в целях безопасности необходимо соблюдать правила цифровой гигиены, в том числе не вводить персональные данные на непроверенных сайтах и не называть смс-коды, пришедшие на телефон.

Ранее, как сообщала «Газета.Ru», эксперты компании BI.ZONE предупредили о новой схеме мошенничества на сервисах размещения объявлений Avito и «Юла».

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