В Якутии отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС

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Глава Якутии Айсен Николаев отменил режим чрезвычайной ситуации, введённый ранее в связи с лесными пожарами. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Глава Якутии Айсен Николаев своим указом №1382 в связи с локализацией лесных пожаров и отсутствием действующих крупных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда отменил с 20 августа 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.

Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.

Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии 2 июля.

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