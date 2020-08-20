В Якутии отменили введённый из-за лесных пожаров режим ЧС
«Глава Якутии Айсен Николаев своим указом №1382 в связи с локализацией лесных пожаров и отсутствием действующих крупных пожаров на активно охраняемой зоне лесного фонда отменил с 20 августа 2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории республики Саха (Якутия)», — говорится в сообщении.
Ранее Генеральная прокуратура России поручила усилить надзор за исполнением законов в области обеспечения пожарной безопасности в лесах.
Режим ЧС из-за лесных пожаров ввели в Якутии 2 июля.