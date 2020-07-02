В Якутии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

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Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами. Об этом сообщает пресс-служба правительства республики.

Как отмечается, указ введён в связи с чрезвычайной ситуацией в лесах муниципального характера на территориях Абыйского и Нижнеколымского районов, длительным установившимся IV-V классом пожарной опасности, увеличением количества и площади возгораний в результате неблагоприятных погодных условий с сухими грозами.

По данным властей, в настоящее время в республике принимаются меры по тушению 30 лесных пожаров в 15 муниципальных образованиях на территории общей площадью 1519 га.

Николаев поручил принять меры по недопущению угрозы населённым пунктам.

Ранее спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму.

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