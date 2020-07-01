Спасатели предупредили о высокой пожароопасности в Крыму

Спасатели предупредили о высокой пожарной опасности в Крыму со 2 по 6 июля.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на сайт регионального ГУ МЧС России.

Необходимо соблюдать меры безопасности, в том числе запрет на разведение костров и сжигание мусора и сухой травы на территориях частных домов или садовых товариществ.

Особый противопожарный режим действует в регионе с 10 апреля. 25 июня продлены ограничения на посещение лесов.

Ранее метеоролог, климатолог Екатерина Пестрякова в беседе с URA.RU прокомментировала холодную и дождливую погоду на Урале.