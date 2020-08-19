Под Ногинском нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки

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В частном доме в посёлке Обухово под Ногинском в Московской области обнаружены тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений.
Под Ногинском нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки
  • © РИА Новости / Евгений Одиноков

«19 августа в частном домовладении, расположенном в посёлке Обухово Богородского городского округа, обнаружено тело 35-летнего хозяина дома с огнестрельным ранением головы и 24-летней женщины без видимых телесных повреждений. Их тела находились в стадии гнилостных изменений», — говорится в сообщении подмосковного следственного управления СК России.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты. Осмотрено место происшествия, изъят пистолет, назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».

Ранее старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила об обнаружении расчленённого тела женщины в московской квартире.

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