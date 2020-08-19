Под Ногинском нашли тела мужчины с огнестрельным ранением и девушки

В частном доме в посёлке Обухово под Ногинском в Московской области обнаружены тела мужчины с огнестрельным ранением и молодой девушки без видимых повреждений.

© РИА Новости / Евгений Одиноков