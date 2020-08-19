В Москве проверяют сообщение о минировании Мавзолея

В Москве проверяют здание Мавзолея на Красной площади в связи с поступлением анонимного сообщения об угрозе взрыва.

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее. Здание проверяют кинологи», — заявил он.

В конце июля неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве.