В Москве проверяют сообщение о минировании Мавзолея
В Москве проверяют здание Мавзолея на Красной площади в связи с поступлением анонимного сообщения об угрозе взрыва.
- © Komsomolskaya Pravda
- globallookpress.com
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва в Мавзолее. Здание проверяют кинологи», — заявил он.
В конце июля неизвестный сообщил о минировании всех отделений Сбербанка в Москве.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему: