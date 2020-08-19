Объявлены даты проведения суперфинала «Лидеров России»

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Стали известны даты проведения суперфинала конкурса «Лидеры России».
Объявлены даты проведения суперфинала «Лидеров России»
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Об этом сообщает «Взгляд» со ссылкой на пресс-релиз.

Как заявил генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров, мероприятие состоится 6—7 сентября в подмосковном Солнечногорске.

«Изначально суперфинал «Лидеров России» был запланирован на конец марта. Но из-за пандемии коронавирусной инфекции это масштабное мероприятие было перенесено», — пояснил Комиссаров.

По его словам, все участники должны предъявить справку о тестировании на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) не более чем за три дня до финала.

«Кроме того, мы будем тестировать участников на коронавирус на самой площадке», — добавил Комиссаров.

В апреле НСН сообщала об онлайн-тестированиях в рамках дистанционного этапа конкурса «Лидеры России. Политика».

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