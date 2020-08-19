Эксперт оценил ситуацию с товарами для школьников в России

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Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов оценил ситуацию с товарами для школьников в России.
Эксперт оценил ситуацию с товарами для школьников в России
  • РИА Новости

«Особых изменений нет, привычки сохранились прежние. Изменилось место покупки, их стали совершать больше в онлайне, и онлайн-игроки, маркетплейсы показывают, что у них идёт прирост на сотни процентов, по школьным категориям в том числе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, набор канцелярских товаров необходим в любом случае — и при очной, и при дистанционной форме обучения.

Как отметил Карпов, не приходится говорить, что что-то поменялось по сравнению со спросом 2019 года.

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.

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