Эксперт оценил ситуацию с товарами для школьников в России

Председатель правления Ассоциации экспертов рынка ритейла Андрей Карпов оценил ситуацию с товарами для школьников в России.

«Особых изменений нет, привычки сохранились прежние. Изменилось место покупки, их стали совершать больше в онлайне, и онлайн-игроки, маркетплейсы показывают, что у них идёт прирост на сотни процентов, по школьным категориям в том числе», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, набор канцелярских товаров необходим в любом случае — и при очной, и при дистанционной форме обучения.

Как отметил Карпов, не приходится говорить, что что-то поменялось по сравнению со спросом 2019 года.

Ранее, как сообщало ФАН, глава комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала ситуацию с 1 сентября.